Львовский облсовет требует отменить решение о присуждении Киве ученой степени

Такое решение, по мнению депутатов, должно остановить "издевательство над украинским образованием".

Львовский областной совет просит отменить решение диссертационного совета о присуждении ученой степени народному депутату Украины от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илье Киве и провести расследование обстоятельств защиты диссертации.

Соответствующее обращение к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины Львовский облсовет принял 27 апреля, сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

Отмечается, что депутаты Львовского облсовета возмущены сообщением о решении диссертационного совета присудить Киве степень кандидата наук по государственному управлению.

"Члены диссертационного совета, присутствовавшие на защите диссертации, а также все остальные, кто принимал участие в реализации этой аферы, в очередной раз доказали ничтожность современной системы образования и необходимость ее полной перезагрузки", - говорится в обращении.

"Гнилая бюрократическая система, сквозь которую необходимо пройти молодым ученым, только создает для них препятствия в получении научных степеней и развития украинской науки, однако помогает лицам, которые получают ученые степени в личных интересах и никоим образом не связаны с наукой", - сказано в обращении.

Депутаты просят Министерство образования Украины принять соответствующие меры и отменить это решение.

"Таким образом будет остановлено издевательство над украинским образованием!" - отмечают они.

Напомним, 26 апреля народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Защита работы под названием "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" состоялось в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Журналисты проекта Bihus.info, которые исследовали работу Кивы, указывают на то, что в его диссертации употребляются придуманные термины и содержится неправдивая информация о публикациях. Так научная статья Кивы на английском языке, вероятно, была переведена с помощью онлайн-переводчика.