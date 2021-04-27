США передали Минобороны Украины помощь почти на 8 млн долларов

С 2014-го помощь США Украине составляет около 2 млрд долларов.

США передали Минобороны Украины помощь почти на 8 млн долларов
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Соединенные Штаты Америки продолжают непоколебимую поддержку Вооруженных сил Украины. Министерству обороны Украины оказали помощь на 7,85 млн долларов.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

Помощь предназначена для совершенствования управления и связи, а также закупки запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинского оборудования и тактического снаряжения.

В посольстве отмечают, что помощь передана в рамках помощи США Украине в сфере безопасности на общую сумму более 2 млрд долларов, предоставленную с 2014 года.

Ранее сообщалось, что США дополнительно выделили $155 млн на поддержку Украины.

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