США передали Минобороны Украины помощь почти на 8 млн долларов

С 2014-го помощь США Украине составляет около 2 млрд долларов.

Соединенные Штаты Америки продолжают непоколебимую поддержку Вооруженных сил Украины. Министерству обороны Украины оказали помощь на 7,85 млн долларов.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

Помощь предназначена для совершенствования управления и связи, а также закупки запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинского оборудования и тактического снаряжения.

В посольстве отмечают, что помощь передана в рамках помощи США Украине в сфере безопасности на общую сумму более 2 млрд долларов, предоставленную с 2014 года.