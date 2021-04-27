Ставленника Дубинского уволили с должности главы Киевского облсовета
Скляров не смог обеспечить работу областного совета.
Киевский областной совет во вторник, 27 апреля, уволил своего главу Александра Склярова.
Об этом сообщило движение "Чесно".
За увольнение Склярова проголосовали 59 депутатов облсовета.
Голосование состоялось в помещении совета, но не в сессионном зале, куда их не пустил глава облсовета.
"Киевский областной совет отправил в отставку Александра Склярова и весь президиум облсовета. За это проголосовало 59 депутатов. Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это... Страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, не собиравшегося де-факто с Нового года", - прокомментировала решение облсовета Виктория Сюмар из "Европейской солидарности" (на выборах 2020 году она избралась в Киевоблсовет, но не получила мандат, решив остаться в Верховной Раде).
Кандидатуру "слуги народа" Склярова на должность главы облсовета проталкивал нардеп Александр Дубинский, руководивший областным центром партии. В январе 2021 года Дубинский попал под санкции США, после чего его исключили из фракции и партии "Слуга народа".