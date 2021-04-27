Ставленника Дубинского уволили с должности главы Киевского облсовета

Скляров не смог обеспечить работу областного совета.

Ставленника Дубинского уволили с должности главы Киевского облсовета
Фото: kor.gov.ua

Киевский областной совет во вторник, 27 апреля, уволил своего главу Александра Склярова.

Об этом сообщило движение "Чесно".

За увольнение Склярова проголосовали 59 депутатов облсовета.

Голосование состоялось в помещении совета, но не в сессионном зале, куда их не пустил глава облсовета.

"Киевский областной совет отправил в отставку Александра Склярова и весь президиум облсовета. За это проголосовало 59 депутатов. Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это... Страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, не собиравшегося де-факто с Нового года", - прокомментировала решение облсовета Виктория Сюмар из "Европейской солидарности" (на выборах 2020 году она избралась в Киевоблсовет, но не получила мандат, решив остаться в Верховной Раде).

Кандидатуру "слуги народа" Склярова на должность главы облсовета проталкивал нардеп Александр Дубинский, руководивший областным центром партии. В январе 2021 года Дубинский попал под санкции США, после чего его исключили из фракции и партии "Слуга народа".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года, - СБУАварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года, - СБУ
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Блок рекламы


Похожие новости
"Батькивщина" будет инициировать увольнение главы аграрного комитета, - Тимошенко"Батькивщина" будет инициировать увольнение главы аграрного комитета, - Тимошенко
Главы правительств Вышеградской четверки соберутся на экстренное заседание из-за РоSSииГлавы правительств Вышеградской четверки соберутся на экстренное заседание из-за РоSSии
Суд отменил заочный арест экс-заместителя главы СБУ НескоромногоСуд отменил заочный арест экс-заместителя главы СБУ Нескоромного
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Арестованного брата Вовка уволили из Службы внешней разведкиАрестованного брата Вовка уволили из Службы внешней разведки
Заместитель главы МИД Божок подал заявление о возвращении к исполнению обязанностейЗаместитель главы МИД Божок подал заявление о возвращении к исполнению обязанностей
Рауль Кастро уходит с поста главы Компартии КубыРауль Кастро уходит с поста главы Компартии Кубы
Зеленский продлил полномочия Головатого в должности члена Венецианской КомиссииЗеленский продлил полномочия Головатого в должности члена Венецианской Комиссии
В финал конкурса на пост главы НСЗУ прошел кандидат, устраивавший "тренинги" по противодействию журналистам в Институте сердца
Любченко выиграл конкурс на должность главы Налоговой и получил 5-летний контрактЛюбченко выиграл конкурс на должность главы Налоговой и получил 5-летний контракт
Последние новости
Подгружаем последние новости