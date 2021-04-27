Ставленника Дубинского уволили с должности главы Киевского облсовета

Киевский областной совет во вторник, 27 апреля, уволил своего главу Александра Склярова.

Об этом сообщило движение "Чесно".

За увольнение Склярова проголосовали 59 депутатов облсовета.

Голосование состоялось в помещении совета, но не в сессионном зале, куда их не пустил глава облсовета.

"Киевский областной совет отправил в отставку Александра Склярова и весь президиум облсовета. За это проголосовало 59 депутатов. Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это... Страстной неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, не собиравшегося де-факто с Нового года", - прокомментировала решение облсовета Виктория Сюмар из "Европейской солидарности" (на выборах 2020 году она избралась в Киевоблсовет, но не получила мандат, решив остаться в Верховной Раде).