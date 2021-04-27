ПАСЕ лишила украинского делегата права на выступления из-за доноса роSSиян
Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ по поводу украинского флага и вопросов Меркель перенесли на начало июня.
Украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили права слова на три месяца из-за жалобы главы роSSийской делегации Петра Толстого.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram.
"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса главы роSSийской делегации Толстого о ситуации на зимней сессии", - сообщил нардеп.
Гончаренко добавил, что рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Дамса по поводу украинского флага и вопросов Меркель перенесли на начало июня.
На прошлой сессии ПАСЕ в марте Гончаренко заявил, что жалоба россиян на него в ПАСЕ - это реакция на его упоминание дворца Владимира Путина в речи.
"Официально сообщаю Толстому - от своих слов я не отказываюсь. Вы - убийца, украинофоб и антисемит. Вы, как и ваш хозяин Путин, будете отвечать за свои преступления в Гааге", - сказал тогда украинский депутат.
Напомним, 20 апреля президент ПАСЕ Хендрик Дамс пригрозил украинскому депутату Алексею Гончаренко дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины. По словам Гончаренко, во время сессии ПАСЕ, на которой обсуждались стратегические приоритеты Ассамблеи, он решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы в условиях войны. После того, как Гончаренко показал флаг Украины с дырками от роSSийских пуль, президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил его выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями.
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась с 19 по 22 апреля. В связи с карантином делегаты будут работать в гибридном режиме - как очно, так и в формате видеоконференций.