ПАСЕ лишила украинского делегата права на выступления из-за доноса роSSиян

Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ по поводу украинского флага и вопросов Меркель перенесли на начало июня.

Украинского делегата в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексея Гончаренко лишили права слова на три месяца из-за жалобы главы роSSийской делегации Петра Толстого.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса главы роSSийской делегации Толстого о ситуации на зимней сессии", - сообщил нардеп.

Гончаренко добавил, что рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Дамса по поводу украинского флага и вопросов Меркель перенесли на начало июня.

На прошлой сессии ПАСЕ в марте Гончаренко заявил, что жалоба россиян на него в ПАСЕ - это реакция на его упоминание дворца Владимира Путина в речи.

"Официально сообщаю Толстому - от своих слов я не отказываюсь. Вы - убийца, украинофоб и антисемит. Вы, как и ваш хозяин Путин, будете отвечать за свои преступления в Гааге", - сказал тогда украинский депутат.

Напомним, 20 апреля президент ПАСЕ Хендрик Дамс пригрозил украинскому депутату Алексею Гончаренко дисциплинарными санкциями за простреленный флаг Украины. По словам Гончаренко, во время сессии ПАСЕ , на которой обсуждались стратегические приоритеты Ассамблеи, он решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы в условиях войны. После того, как Гончаренко показал флаг Украины с дырками от роSSийских пуль, президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил его выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями.

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продолжалась с 19 по 22 апреля. В связи с карантином делегаты будут работать в гибридном режиме - как очно, так и в формате видеоконференций.