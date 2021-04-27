Рудик призвала нардепов поддержать антикризисный проект постановления "Голоса"

Он содержит пять шагов для преодоления кризиса.

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик раскритиковала действия власти в борьбе с пандемией коронавируса и призвала поддержать антикризисный проект постановления №5427, который, по ее мнению, позволит вывести страну из экономического и медицинского нокдауна. Об этом Рудик заявила во время выступления с трибуны Верховной Рады 27 апреля.

"Ровно два месяца прошло, как в Украине начали вакцинацию. К сожалению, уже сегодня мы можем подвести промежуточную черту: кампания по вакцинации провалена. Украина находится в конце списка европейских стран по количеству вакцинированных и темпам вакцинации", - констатировала Рудик.

Политик отметила, что доля получивших первую дозу вакцины составляет всего около 1% на 100 жителей, а вторую дозу получили лишь несколько человек.

"Мы хотим освободить Украину из плена коронавируса и кризиса. Именно поэтому вчера "Голос" зарегистрировал проект постановления №5427", - отметила Рудик.

Нардеп рассказала о пяти важных шагах для преодоления кризиса, которые заложены в проект постановления.

"Первый. Увольнение Максима Степанова. Он полностью провалил работу в должности министра. Хотя Верховная Рада с этим решением опаздывает почти на год, но лучше поздно, чем никогда.

Второй. Полная ревизия работы Минздрава. Мы хотим, чтобы Офис генпрокурора проверил использование всех средств Фонда борьбы с коронавирусом.

Третий. Реалистичный план вакцинации. Этот план должен быть подкреплен реальными договорами с поставщиками и проведением информирования украинцев.

Четвертый. Минздрав должен обеспечить больницы кислородом и необходимым оборудованием, а медиков - обещанными дополнительными выплатами и больничными без задержек.

Пятый. В начале апреля "Голос" предложил антикризисный законопроект №5346 для сохранения рабочих мест украинцев. Его поддержали более 20 бизнес-ассоциаций и сотни предпринимателей. Поддержите его и вы, уважаемые депутаты!»- заявила Рудик.

Она убеждена, что только быстрые и эффективные решения смогут вывести страну из медицинского и экономического нокдауна.

Ранее партия зарегистрировала законопроект №5346, предусматривающий поддержку бизнеса на время локдауна.

Законопроект поддержали около 20 бизнес-ассоциаций, в частности Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский совет бизнеса и его члены.