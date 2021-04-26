Нардеп Кива на вопросы во время защиты диссертации пообещал ответить в следующей научной работе

Часть журналистов пустили на защиту только после вмешательства полиции.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива защищает диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Защита происходит в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

В сети появились кадры по защите. На фрагменте записи можно услышать вопрос о сути понятия "демократический евроинтегрированный управленческий аппарат", сообщает Цензор.НЕТ.

В ответ Кива заявил, что вопрос понял полностью, и пообещал ответить на него в следующей научной работе.

По данным УП, часть журналистов не пустили на защиту кандидатской диссертации Кивы якобы из-за карантина.

По словам присутствующих, внутрь Института впустили запрещенные телеканалы "112" и "NewsOne". Также разрешили зайти представителям "hromadske" и "1+1". На глазах УП в заведение зашли двое журналисток канала "Первый независимый", который создали после санкций против "112" и "NewsOne".

Журналист hromadske Даниил Мокрик вызвал полицию. Один из двух работников Нацполиции, прибывших на вызов, Назар Ткач, заявил УП, что он не может прекратить препятствование журналистской деятельности.

По его словам, журналистам надо ждать приезда следственной группы, мол, "это их полномочия" - реагировать на препятствования журналистам.

В 12:20, когда в Институт приехал уже третий представитель полиции, журналистов все же пустили внутрь. Их посадили в отдельное помещение, где они смотрят онлайн-трансляцию защиты диссертации.

Как сообщало движение ЧЕСНО, диссертационное исследование нардепа имеет справку о реализации в практической деятельности от правоохранительного комитета. Справка о внедрении диссертации датирована еще 25 января этого года.

В автореферате диссертации также говорится о практическом внедрении полученных результатов в ОО "Всеукраинская Ассамблея докторов наук по государственному управлению" (справка о внедрении № 4/9 от 25.09.2020), Межрегиональной Академии управления персоналом (справка о внедрении № 02 от 05.01.2021) и Офисе Генерального прокурора (справка о внедрении № 09 / 4-12исх-21 от 01.02.2021).

Если Илья Кива защитится, то будет получать надбавку 15% к должностному окладу. Среди нардепов фракции ОПЗЖ пока насчитывается 12 кандидатов наук среди 44 членов.

Илья Кива является членом правоохранительного комитета, инициатором 22 проектов законов и 11 проектов постановлений.

Действующими актами стали три инициативы - два проекта законов (№ 2256 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений" и № 2456 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей" ), соинициаторами которых являются и другие члены правоохранительного комитета, и постановление "О выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке".

Напомним, что уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии.