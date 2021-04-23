Тищенко не будут исключать из фракции "Слуга народа"

На фракции также обсудили вопрос о назначении главы Минэнерго.

Фракция "Слуга народа» не будет исключать из своих рядов Николая Тищенко, который устроил вечеринку в отеле в центре Киева в условиях карантина.

Об этом LB.ua сообщило несколько источников после зум-заседание фракции "Слуга народа" .

"Мы выслушали Николая Тищенко. Были разные мнения депутатов. Некоторые выступал очень жестко. Итоги подвел глава фракции Давид Арахамия. Выводы по Тищенко прозвучали. Главное, чтобы он оплатил штрафы, потому что было явное нарушение законодательства (карантинных норм)", - сообщил собеседник.

"Поехать на фронт, купить ребятам дроны, заплатить самый большой штраф, позвать на ковер на политсовет - санкции Тищенко", - добавил собеседник издания, отметив, что таким было указание главы фракции Арахамия.

На фракции также обсудили вопрос о назначении главы Минэнерго.

"Голосования фракции по одному вопросу не было", - отметила еще одна депутат фракции.

По ее словам, вопрос о назначении главы Минэнерго "заслушали".

Еще один депутат "Слуги народа" подтвердил, что кадровые вопросы "будут положительно рассмотрены в следующий четверг в Раде".

Напомним, основным кандидатом на должность министра энергетики Украины на сегодня является нынешний вице-президент "Энергоатома" Герман Галущенко.

Галущенко был назначен вице-президентом "Энергоатома" в мае 2020 года.

По информации из открытых источников, Галущенко - юрист с многолетним стажем. Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел.

До 2020 года Галущенко уже работал в "Энергоатоме". Так, когда Андрей Деркач в 2006-2007 годах возглавлял "Энергоатом", Галущенко руководил юридической службой компании.

Напомним, и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что продолжает исполнять свои обязанности и готовится к новой командировке в составе официальной украинской делегации.

Источники LB.ua во властных кругах сообщили,что Витренко уже написал заявление на увольнение и сделал это раньше, чем состоялся визит в Катар. Однако решение об освобождении Витренко, по словам источников, может быть принято только после определения альтернативного кандидата на пост руководителя министерства.