Вирастюк официально признан победителем довыборов на 87 округе, - ОПОРА

Центральная избирательная комиссия признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка, который баллотировался в округе №87, избранным народным депутатом Украины.

Об этом сообщает общественная сеть "Опора".

"ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15536 голосов избирателей.

??Василя Вірастюка офіційно обрано нардепом



ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.



Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців. pic.twitter.com/ggA0qJOaWm — Civil Network OPORA (@opora) April 22, 2021

Напомним, довыборы на 87 округе были объявлены в связи с тем, что нардеп "Слуги народа" Зиновий Андриевич сложил полномочия после избрания мэром Надворной.

По итогам промежуточных выборов в округе №87 (Надвирнянский район и отдельные соседние территории) с небольшим отрывом лидировал Василий Вирастюк от "Слуги народа". Он набрал всего на 749 голосов больше, чем его соперник Александр Шевченко из партии "За майбутне".

Результаты голосования на пяти участках, где якобы побеждал Шевченко, были отменены. Несмотря на это, ЦИК объявила выборы состоявшимися.

Подсчет голосов на 87 ОИК проходил со скандалами. После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что Кошулинский, Вирастюк и Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов.

Потом и Вирастюк, и Шевченко заявили о своей победе в Facebook. Подсчет голосов "завис" на 67,52%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Надворную, чтобы проконтролировать процесс. Глава политсилы Александр Корниенко сообщил, что "окружная избирательная комиссия вообще приостановила работу," потому что исчез ее прошлый глава".

После этого партия "Голос" дважды подавала заявку на изменение председателя ОИК. В среду под зданием комиссии прошли параллельные митинги в поддержку Вирастюка и Шевченко. Нардеп Николай Тищенко, который был в "делегации" слуг народа, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени. В конце концов досчитали голоса только в ночь на 4 апреля.