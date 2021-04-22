Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко

Нардеп считает, что землю в Украине должно покупать только государство.

Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Фото: Lb.ua

Первым на референдум будет вынесен вопрос запрета продажи сельскохозяйственной земли. Об этом сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время пресс-конференции.

По ее словам, изменения в Земельный кодекс позволят снимать верхний слой черноземов, продавать землю иностранцам, отменят понятие «особо ценные земли» и устранят государство от контроля за оборотом сельскохозяйственных земель. К тому же, по словам Тимошенко, «слуги народа» продвигают правительственный законопроект об отмене права граждан на бесплатные 2 гектара земли.

«Во время локдауна они вносят изменения в законодательство, позволяющие нашу сельскохозяйственную землю распродать, в том числе иностранцам, без каких-либо правил. В Украине силой оружия забрали 7% земель, Крым и временно оккупированный Донбасс. В то же время сейчас без войны они пытаются сдать 72% территории Украины, превратив ее в новую колонию, а украинцев - в батраков на собственной земле», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» признала, что возлагала надежды на то, что Конституционный суд Украины в ближайшее время примет решение и признает закон о продаже земли без референдума неконституционным, однако работа КС заблокирована.

«Нам нужно провести всеукраинский референдум вместе - народ Украины и «Батькивщина», которая становится бок о бок с украинцами. Сегодня это единственный путь, который даст нам возможность защитить землю и наше будущее. Мы считаем, что землю в Украине должно покупать только государство - чтобы сдавать ее в аренду отечественным фермерам, средним и малым сельхозпроизводителям. А если человек хочет продать пай, то только государство по рыночной стоимости может выкупить его, как это делается в США, Канаде, европейских странах», - подчеркнула политик.

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