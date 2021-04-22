Комитет Рады просит правительство продлить срок действия ПСО для производителей тепла

Поставки газа в рамках специальных обязательств для ТКЭ должны быть отменены с мая.

Парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг обратился в Кабинет министров Украины с предложением инициировать срочное рассмотрение вопроса продления срока действия ПСО для производителей тепловой энергии до решения проблем формирования их критической задолженности за использованный природный газ и создания предпосылок их выхода из кризисного состояния.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Как отмечается в обращении, в условиях карантина, которые негативно сказываются на финансовой устойчивости населения, окончание действия Положения о ПСО может повлечь угрозу образования значительного количества проблемных ситуаций для предприятий ТКЭ во всех населенных пунктах Украины, которые и без того находятся в критическом состоянии.

В комитете напомнили, что, согласно статье 11 Закона Украины "О рынке природного газа", с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

Во исполнение этой нормы правительство приняло постановление от 19 октября 2018 года №867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

В то же время, согласно пункту 3 указанного постановления (с учетом редакции Постановления Кабинета Министров Украины №303 от 24.04.2020), возложенная обязанность поставлять производителям тепловой энергии природный газ на условиях и в порядке, которые определены настоящим Положением, завершается 1 мая 2021 года.

Таким образом, после окончания срока действия данной нормы сегмент производителей тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей, должен будет функционировать на рыночных условиях.

При холодной погоде зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что, если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривень за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы на газ. 7 апреля НКРЭКУ приняла постановление о годичной цене на газ.

До 25 апреля все поставщики газа должны разместить на своем сайте базовое годичное предложение сроком действия с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года. В течение этого периода они не имеют права увеличивать цену природного газа.