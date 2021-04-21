Кабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара земли

Решение правительства еще должна поддержать Верховная Рада.

Кабмин одобрил законопроект об отмене права на бесплатные 2 гектара земли
Фото: longreads.tni.org

На заседании 21 апреля Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения - он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.

Об одобрении законопроекта сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Чиновники одобрили проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам консолидации земель", которым предлагается усовершенствовать правовое регулирование отношений по консолидации земель, прежде всего сельскохозяйственного назначения, путем определения организационно-правовых основ консолидации таких земель, оснований, способов и порядка проведения консолидации земель", - написал Мокан.

Также предлагается определить новый вид документации по землеустройству, в соответствии с которой будут осуществляться мероприятия, связанные с проведением консолидации земель.

Консолидация земель - комплекс организационных, правовых, землеустроительных и других мероприятий, который заключается в экономически обоснованном объединении землевладельцами земельных участков всех категорий и форм собственности, местоположение, размеры и конфигурация которых обеспечивают устойчивое землепользование.

Проекты землеустройства по консолидации земельных участков разрабатываются с целью устранения недостатков земельных участков (чересполосицы, мелкоконтурность, отсутствие доступа к дорогам и коммуникациям и т.п.), а также могут предусматривать осуществление мероприятий по разделу, объединению, обмену, купле-продаже земельных участков, установление земельных сервитутов, заключение, изменение договоров о пользовании земельными участками.

Указывается, что срок аренды земельных участков с/х назначения не может быть меньше 7 лет, а участков мелиоративных земель и тех, на которых проводится гидротехническая мелиорация - не менее, чем 10 лет.

"В связи с введением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель с/х назначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности. В странах Европы с развитыми правовыми системами и действующим принципом верховенства права имеется богатый опыт правового регулирования этих отношений: консолидация осуществляется во многих случаях по решению суда или квазисудебных органов на основании специальных проектов", - пояснил Василий Мокан.

Он добавил, что предложенный проект закона позволит, кроме консолидации в узком смысле (как "сверстывание" в одно место чересполосных участков одного владельца), вследствие перераспределения земель устранить различные недостатки землепользования - дальноземелье, мелкоконтурность, клиноземелье и тому подобное. Это будет способствовать установлению рыночной стоимости земельных участков с/х назначения и условий для развития рыночных арендных отношений.

Решение правительства еще должна поддержать Верховная Рада.

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