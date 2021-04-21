В Мариуполе запланировали строительство Музея науки

Всего в рамках «Большой стройки» запланировано создание 15 таких музейных пространств.

В Мариуполе запланировали строительство Музея науки

Научно-образовательное пространство «Музей науки» в рамках президентской программы «Большая стройка» появится в Мариуполе. Разработкой проекта будущего музея займется Мариупольский государственный университет. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

С инициативой о создании в Украине сети Музеев науки президент Владимир Зеленский выступил в октябре 2020 года во время открытия на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» первого подобного интерактивного музея Малой академии наук Украины.

Как отмечают в Донецкой ОГА, согласно разработанной МАНУ стратегии, музеи науки в регионах должны быть экспозиционно взаимосвязаны и отражать локальную специфику. Всего в рамках «Большой стройки» запланировано создание 15 таких музейных пространств.

Мариупольский государственный университет уже подал заявку на создание одного из 15 музеев науки.

Всего же МОН и МАНУ, по результатам оценки возможностей регионов, выбрали три области - Львовскую, Полтавскую и Донецкую. Здесь вскоре начнется реализация проекта.

По данным ОГА, финансировать проект создания Музея науки будут Государственный фонд регионального развития и городской совет Мариуполя.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко сообщил о старте программы «Большая реставрация», в ходе которой в Украине в течение трех лет будет восстановлено 150 объектов культурного и исторического наследия.

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