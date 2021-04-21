Украинского военного в Крыму приговорили к 3,5 годам колонии

Задержанного ФСБ Добринского обвинили в незаконном пересечении границы и контрабанде наркотиков.

Украинского военного в Крыму приговорили к 3,5 годам колонии
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Подконтрольный Кремлю суд оккупированного Крыма вынес приговор арестованному после задержания спецслужбами РФ украинскому военнослужащему Евгению Добринскому. Нашего соотечественника осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова.

"Только что подконтрольный оккупационной власти так называемый "Джанкойский районный суд" во временно оккупированном Крыму вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных Сил Украины Евгению Добринскому за якобы незаконное пересечение государственной границы РоSSийской Федерации и контрабанду наркотических средств", - написала омбудсман в фейсбуке.

Денисова осудила действия подконтрольного оккупационной власти суда и отметила, что уголовное дело сфабриковано.

"Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего", - подчеркнула украинский уполномоченный по правам человека.

Напомним, роSSийское следствие утверждает, что Добринский в прошлом году 30 мая "без документов на право въезда прошел пешком по дамбе по железной дороге в направлении между н.п. Сиваш и Джанкой".

Как сообщалось, Добринский находился на одном из военных объектов примерно за тысячу метров от оккупированного Россией полуострова Крым. Оружие и амуниция военнослужащего остались на месте, а сам он исчез.

Командование ВСУ заявило, что военного похитили, а неподалеку от наблюдательного поста обнаружили следы борьбы с неизвестными лицами.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания и допроса Добринского, на котором сначала он идет по железнодорожным путям шатаясь и размахивая руками. Затем он садится на рельсы, и впоследствии его отводят под руки роSSийские военные. На допросе он рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а при нем были "какие-то наркотические средства вроде травы конопли". По его словам, наркотики ему дали "местные", с которыми он выпивал.

В заявлении командования прокомментировали это видео, назвав его постановкой, поскольку "режиссеры ФСБ" не учли важных деталей: головным убором формы одежды в этом разделе определена панама летняя, а не фуражка полевая, которую надели военнослужащему. Также не было учтено время суток и погодные условия, когда "исчез" Добринский, а это около половины пятого утра.

"К сожалению, в этой ситуации старший солдат Евгений Добринский стал марионеткой в информационной войне, которая ведется роSSийским агрессором", - заявили военные.

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