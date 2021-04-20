В оккупированном Симферополе меняют график подачи воды

Оккупанты считают, что при таком графике воды городу должно хватить до конца года.

В оккупированном Симферополе меняют график подачи воды
Фото: svpressa.ru

С 24 апреля жителям Симферополя будут подавать воду с шести утра и до полуночи. Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в своем обращении, обнародованном в Facebook.

"В субботу (24 апреля) с 6:00 Симферополь перейдет на подачу воды в режиме с 6.00 до 00:00 ежесуточно. Без горячей воды", - заявил Аксенов.

Он также добавил, что в четверг-пятницу возможны срывы графика, мутность воды, подача некачественной воды в систему водоснабжения.

При таком графике, по словам Аксенова, воды городу должно хватить до конца года.

График подачи воды действует в Симферополе с августа прошлого года.

Напомним, 18 марта оккупационная власть Крыма пустила в Симферополь воду из артезианских скважин Бештерек-Зуйского бассейна.

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