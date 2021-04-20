В оккупированном Симферополе меняют график подачи воды
Оккупанты считают, что при таком графике воды городу должно хватить до конца года.
С 24 апреля жителям Симферополя будут подавать воду с шести утра и до полуночи. Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в своем обращении, обнародованном в Facebook.
"В субботу (24 апреля) с 6:00 Симферополь перейдет на подачу воды в режиме с 6.00 до 00:00 ежесуточно. Без горячей воды", - заявил Аксенов.
Он также добавил, что в четверг-пятницу возможны срывы графика, мутность воды, подача некачественной воды в систему водоснабжения.
При таком графике, по словам Аксенова, воды городу должно хватить до конца года.
График подачи воды действует в Симферополе с августа прошлого года.
Напомним, 18 марта оккупационная власть Крыма пустила в Симферополь воду из артезианских скважин Бештерек-Зуйского бассейна.