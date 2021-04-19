В МИД назвали имя роSSийского дипломата, которого вышлют из Украины

РоSSийская сторона пообещала объявить персоной нон-грата сотрудника украинского посольства в Москве.

В МИД назвали имя роSSийского дипломата, которого вышлют из Украины
Евгений Енин
Фото: facebook/Eugene Enin

МИД Украины требует от старшего дипломата посольства РоSSии в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.

Такой шаг является ответом на действия роSSийской стороны, которая задержала и несколько часов удерживала консула Украины Александра Сосонюк, после чего рекомендовала ему выехать из страны.

"Старший дипломат - это один из советников посольства РоSSии в Киеве, его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена роSSийскому посольству завтра утром", - сказал Енин.

РоSSийская сторона, по его словам, уже прибегла к шантажу, пообещав в случае выдворения своего дипломата из Украины объявить персоной нон-грата сотрудника украинского посольства в Москве.

"Цивилизованному миру надо привыкать к тому, что роSSийская дипломатия - никакая не дипломатия, а продолжение деятельности спецслужб в гибридной войне, и мы все прекрасно видим на примерах", - добавил замглавы МИД.

Напомним, что сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". В МИД РоSSии в связи с инцидентом вызвали временного поверенного в делах Украины в РоSSийской Федерации Василия Покотило.

Украина в ответ на противоправные действия РоSSии высылает старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

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