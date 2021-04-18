Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов

Завтра Кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации страны.

Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов
Андрей Бабиш
Фото: slovoidilo.ua

Власти Чехии рассекретят материалы о взрыве на складе боеприпасов, в причастности к которому подозревают сотрудников роSSийских спецслужб.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, пишет Interfax.ua.

По его словам, в понедельник Кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал Бабиш.

Он пообещал, что чехи затем получат возможность сами ознакомиться с рассекреченными документами. "Общественность сможет получить представление об этом", - отметил глава правительства.

В ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, он заявил, что считает адекватным ответом высылку 18 роSSийских дипломатов.

Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Европейскому союзе и известил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля."Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета", - добавил Бабиш.

Напомним, в субботу, 17 апреля 2021 года полиция Чехии официально заявила о подозрении в причастности к взрыву Александра Петрова и Руслана Боширова – двух россиян, агентов ГРУ, также известных как "туристы в Солсбери", подозреваемых в отравлении Скрипалей в Великобритании.

По информации медиа Чехии, взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году состоялся, вероятнее всего, для срыва поставки оружия, в частности, в Украину.

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