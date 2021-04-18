13 украинских военных госпитализировали из-за коронавируса

За сутки в ВСУ выявили 55 новых больных.

13 украинских военных госпитализировали из-за коронавируса
Фото: Киевсовет

В субботу, 17 апреля, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

По состоянию на воскресенье, 18 апреля, в Вооруженных Силах Украины ковидом болеет 2 265 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 509 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 21 532 человека, зарегистрировано 72 летальных случая.

Кроме того, с начала прививочной кампании в украинской армии первую дозу вакцины от ковида получили 41 144 человека, из них 3 066 - военные медики.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине зафиксировано 10 282 новых случая коронавируса, в частности, заболели 456 детей и 161 медработник. Летальных случаев - 250.

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