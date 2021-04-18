В Бангладеш силовики открыли огонь по митингующим, есть погибшие

В Бангладеш полиция открыла огонь по митингующим, в результате чего погибли по меньшей мере пятеро. 19 человек получили ранения, в том числе трое полицейских.

В акции участвовали рабочие, требовавшие повышения зарплат на угольной электростанции в городе Читтагонг. Полиция уверяет, что митингующие напали на правоохранителей, поэтому открытие огня якобы было вынужденным, пишут Reuters и Aljazeera.

Начальник полиции Баншхали Азизул Ислам заявил, что 2000 демонстрантов бросали в стражей порядка камни и кирпичи.

Эта угольная электростанция является основным источником иностранных инвестиций в Бангладеш и одним из китайских проектов.

В 2016 году, во время строительства станции, полиция стреляла в протестующих, которые выступали против возведения объекта. Тогда погибли четыре человека.

Напомним, масштабные акции протеста проходили в Бангладеш в октябре прошлого года. Десятки тысяч мусульман протестовали после убийства мигрантом из Туниса трех человек во Франции. Протесты стали поводом к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона относительно исламистов.