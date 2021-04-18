Украинский дипломат, которого задержала ФСБ, должен покинуть территорию РоSSии до 22 апреля

В МИД РоSSии в связи с инцидентом вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило.

Украинский дипломат, которого задержала ФСБ, должен покинуть территорию РоSSии до 22 апреля
Фото: facebook Ніколенка

В украинском МИД отреагировали на задержание в РоSSии консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, выразив возмущение инцидентом.

Представитель ведомства Олег Николенко отметил в комментарии bbc.com, что это очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий РоSSии.

Он добавил, что роSSийские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства лишь на несколько часов.

"Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются", - сообщил Николенко.

В ближайшее время украинская сторона определится, как отреагировать на "указанную провокацию", добавил спикер МИД. Он подчеркнул, что ответ будет "с учетом существующей практики".

Обновление 16.39. Сегодня, 17 апреля, в МИД РоSSии в связи с инцидентом вызвали временного поверенного в делах Украины в РоSSийской Федерации Василия Покотило.

РоSSийская сторона отметила "недопустимость такой деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности РоSSийской Федерации". Александру Сосонюку рекомендовали покинуть пределы РоSSии в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности РоSSийской Федерации задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка "за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

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