Руководство КНУ им. Тараса Шевченко будет изменено практически полностью, - Бугров

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко будет изменено практически полностью. Планируется ввести должность проректора по коммуникации.

Об этом в интервью LB.ua рассказал ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров.

"Коллеги у меня уже спрашивали: произойдет ли смена среди руководства университета? Я могу сказать, что да, практически полностью. И не потому, что кто-то плохой. Просто есть определенные обстоятельства возраста, скажем, часть этих людей - в возрасте. Мы же понимаем , что сегодня время изменилось. И должно приходить в определенной степени следующее поколение, которое уже отвечает современным требованиям и вызовам времени. Поэтому, с одной стороны, есть преемственность, но с другой - мы делаем определенный шаг для обновления университета", - заявил он.

По словам Бугрова, одна из первых задач для изменений в университете - это цифровизация.

"У нас очень много различных информационных систем в университете, но они между собой не объединены. И, например, когда мы получаем документ, какой-то отчет или что-то другое, то начинаются настоящие авралы. Простыми словами: из разных программ вручную "выдалбливается" информация. Потом кто-то снова ее куда-то загружает. Но мы живем в 21 веке! Поэтому для меня это определенный вызов. Мы должны создать комфортную сервисную среду", - добавил он.

Бугров подчеркнул, что по-новому видит работу управленческих структур.

"Очень много новых вызовов, связанных с карантином. Фактически за последний год мы создали для себя четыре траектории работы. Первая - технологическая, надо было научить людей работать с определенными платформами. Вторая - методическая, так как лекция онлайн и лекция оффлайн - разные вещи. Уже через 20 минут онлайна может теряться внимание студента. Третье - еще существует психологический момент, связанный с комфортом такого обучения, и мы регулярно, буквально каждую неделю, принимаем меры для предотвращения психологического выгорания ... Поэтому и четвертый момент, важнейший. За этот год люди потеряли чувство локтя, сопричастности. Научиться работать можно в любых условиях ... Особой проблемой это является для первокурсников, которые школу заканчивали уже онлайн, а в университете вживую занимались примерно две недели, даже раззнакомиться нормально за это время не успели. Итак, возвращаясь к вопросу преобразований. Планирую введение работы проректора по коммуникации, чего не было раньше. И это человек не для написания пресс-релизов, а для выстраивания сопричастности - как технологической, так и психологической", - анонсировал он.