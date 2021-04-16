ЕС согласился ввести «ковидный» паспорт. Хотят спасти туристический сезон
Страны Европейского союза официально согласились выпустить «ковидные» паспорта.
Страны Европейского союза официально согласились выпустить «ковидные» паспорта. Это позволяет открыть путешествия для туристов этим летом, пишет
Что известно о выпуске
«Ковидный» паспорт облегчит возможность тем, кто вакцинирован, переболел covid-19 или имеет отрицательный результат тест, путешествовать по странам ЕС.
Для окончательного вступления в силу решения о паспортах его должен утвердить Европейский парламент.
Обсуждение между законодателями, национальными представителями и исполнительной властью ЕС начнутся в мае.
Государства-члены будут обязаны признавать вакцины, одобренные ЕС. Но страны по желанию могут также выдавать COVID-паспорта лицам, которые привиты роSSийской вакциной Sputnik или китайской Sinovac.
Другие страны ЕС будут решать по своему усмотрению, принимать ли COVID-паспорт с вакциной, не одобренной регулирующими органами ЕС.
Напомним
По данным ООН в 2020 году международный туризм упал до уровня 1990 года, а количество туристов за год сократилось на 900 миллионов.
Также сообщалось, что с января по сентябрь 2020 года объем импорта услуг по статье Путешествия составил $ 3,769 млрд, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
В прошлом году году из-за пандемии коронавируса рынок турагентов и туроператоров в Украине сократился на рекордные 60?70%.
Всемирная организация здравоохранения выступает против паспорта COVID-вакцинации. В организации считают, что введение паспорта вакцинации может быть несправедливым по отношению к людям, которые не могут быть вакцинированы по определенным причинам. А такой документ только позволит «несправедливости еще больше укорениться в системе».