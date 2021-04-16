ЕС согласился ввести «ковидный» паспорт. Хотят спасти туристический сезон

Страны Европейского союза официально согласились выпустить «ковидные» паспорта.

ЕС согласился ввести «ковидный» паспорт. Хотят спасти туристический сезон
Фото: sm.news

Страны Европейского союза официально согласились выпустить «ковидные» паспорта. Это позволяет открыть путешествия для туристов этим летом, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Что известно о выпуске

«Ковидный» паспорт облегчит возможность тем, кто вакцинирован, переболел covid-19 или имеет отрицательный результат тест, путешествовать по странам ЕС.

Для окончательного вступления в силу решения о паспортах его должен утвердить Европейский парламент.

Обсуждение между законодателями, национальными представителями и исполнительной властью ЕС начнутся в мае.

Государства-члены будут обязаны признавать вакцины, одобренные ЕС. Но страны по желанию могут также выдавать COVID-паспорта лицам, которые привиты роSSийской вакциной Sputnik или китайской Sinovac.

Другие страны ЕС будут решать по своему усмотрению, принимать ли COVID-паспорт с вакциной, не одобренной регулирующими органами ЕС.

Напомним

По данным ООН в 2020 году международный туризм упал до уровня 1990 года, а количество туристов за год сократилось на 900 миллионов.

Также сообщалось, что с января по сентябрь 2020 года объем импорта услуг по статье Путешествия составил $ 3,769 млрд, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В прошлом году году из-за пандемии коронавируса рынок турагентов и туроператоров в Украине сократился на рекордные 60?70%.

Всемирная организация здравоохранения выступает против паспорта COVID-вакцинации. В организации считают, что введение паспорта вакцинации может быть несправедливым по отношению к людям, которые не могут быть вакцинированы по определенным причинам. А такой документ только позволит «несправедливости еще больше укорениться в системе».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон об электронных паспортахЗеленский подписал закон об электронных паспортах
СБУ "не располагает подтвержденными данными" о роSSийском паспорте у победителя выборов в Раду АксеноваСБУ "не располагает подтвержденными данными" о роSSийском паспорте у победителя выборов в Раду Аксенова
Зеленский призвал США доказать "не на словах", что они хотят видеть Украину в НАТОЗеленский призвал США доказать "не на словах", что они хотят видеть Украину в НАТО
Кличко объяснил, почему считает необходимым ввести локдаун по всей странеКличко объяснил, почему считает необходимым ввести локдаун по всей стране
Депутаты хотят рассмотреть снижение тарифов на одном из внеочередных заседанийДепутаты хотят рассмотреть снижение тарифов на одном из внеочередных заседаний
ЦИК объявила Аксенова с роSSийским паспортом победителем выборов в РадуЦИК объявила Аксенова с роSSийским паспортом победителем выборов в Раду
Шмыгаль ответил Кличко на просьбу ввести локдаун угрозой сменить главу КГГАШмыгаль ответил Кличко на просьбу ввести локдаун угрозой сменить главу КГГА
Дания ввела "ковид-паспорта" для посещения общественных местДания ввела "ковид-паспорта" для посещения общественных мест
ВОЗ пока не поддерживает введения "паспортов вакцинации"ВОЗ пока не поддерживает введения "паспортов вакцинации"
В Великобритании тестирования ковид-паспортов начнут с комедийного вечера в ЛиверпулеВ Великобритании тестирования ковид-паспортов начнут с комедийного вечера в Ливерпуле
Последние новости
Подгружаем последние новости