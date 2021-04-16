ЕС согласился ввести «ковидный» паспорт. Хотят спасти туристический сезон

Страны Европейского союза официально согласились выпустить «ковидные» паспорта.

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Страны Европейского союза официально согласились выпустить «ковидные» паспорта. Это позволяет открыть путешествия для туристов этим летом, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Что известно о выпуске

«Ковидный» паспорт облегчит возможность тем, кто вакцинирован, переболел covid-19 или имеет отрицательный результат тест, путешествовать по странам ЕС .

Для окончательного вступления в силу решения о паспортах его должен утвердить Европейский парламент.

Обсуждение между законодателями, национальными представителями и исполнительной властью ЕС начнутся в мае.

Государства-члены будут обязаны признавать вакцины, одобренные ЕС . Но страны по желанию могут также выдавать COVID-паспорта лицам, которые привиты роSSийской вакциной Sputnik или китайской Sinovac.

Другие страны ЕС будут решать по своему усмотрению, принимать ли COVID-паспорт с вакциной, не одобренной регулирующими органами ЕС .

Напомним

По данным ООН в 2020 году международный туризм упал до уровня 1990 года, а количество туристов за год сократилось на 900 миллионов.

Также сообщалось, что с января по сентябрь 2020 года объем импорта услуг по статье Путешествия составил $ 3,769 млрд, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В прошлом году году из-за пандемии коронавируса рынок турагентов и туроператоров в Украине сократился на рекордные 60?70%.

Всемирная организация здравоохранения выступает против паспорта COVID-вакцинации. В организации считают, что введение паспорта вакцинации может быть несправедливым по отношению к людям, которые не могут быть вакцинированы по определенным причинам. А такой документ только позволит «несправедливости еще больше укорениться в системе».