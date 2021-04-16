"От низкой до средней": командующий войсками США в Европе оценил риск вторжения РФ в Украину

Если текущая тенденция останется неизменной, риск вторжения может снизиться, отметил Тод Уолтерс.

"От низкой до средней": командующий войсками США в Европе оценил риск вторжения РФ в Украину
Тод Уолтерс
Фото: stripes.com

Вероятность вторжения роSSийских войск в Украину сегодня находится на уровне "от низкого до среднего", заявил глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

Уолтерс дал такую оценку на ближайшие недели по просьбе одного из сенаторов на слушаниях в Конгрессе США, передает Reuters.

"От низкой до средней", - ответил он, не назвав точных данных, использованных для прогноза.

Другой сенатор попытался уточнить, будет ли эта вероятность меняться в ближайшие недели. На что Уолтерс ответил, что это зависит от обстоятельств.

Если текущая тенденция останется неизменной, риск вторжения может снизиться, отметил он.

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность события начнет уменьшаться", - сказал Тод Уолтерс.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее скопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

Представитель США в ОБСЕ также отметил, что действия РоSSии на границе не являются обычными военными учениями, а Украина недаром обеспокоена.

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