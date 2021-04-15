Турция заявила, что не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в интервью турецкому вещателю NTV.

"У Турции хорошие отношения как с Россией , так и с Украиной", - сказал он.

Чавушоглу сказал, что Турция желает видеть мир в Черноморском регионе, но существующая напряженность между Россией и Украиной этому мешает. Он подчеркнул, что официальная Анкара хотела бы дипломатического урегулирования этого конфликта.

"Мы не занимаем ничью сторону. Наша позиция четкая, сбалансированная и конструктивная", - заявил министр.

Он также официально подтвердил, что США отказались от своего решения отправить два военных корабля в Черное море.

Напомним, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского.