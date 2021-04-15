Турция заявила, что не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной
Чавушоглу надеется на мирное урегулирование.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не занимает ничью сторону в конфликте между Россией и Украиной.
Об этом он сказал в интервью турецкому вещателю NTV.
"У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной", - сказал он.
Чавушоглу сказал, что Турция желает видеть мир в Черноморском регионе, но существующая напряженность между Россией и Украиной этому мешает. Он подчеркнул, что официальная Анкара хотела бы дипломатического урегулирования этого конфликта.
"Мы не занимаем ничью сторону. Наша позиция четкая, сбалансированная и конструктивная", - заявил министр.
Он также официально подтвердил, что США отказались от своего решения отправить два военных корабля в Черное море.
Напомним, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а на следующий день принял в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского.
После этого РоSSия срочно прекратила авиасообщение с Турцией (мотивируя это ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране), а глава МИД РоSSии Сергей Лавров настойчиво посоветовал Турции не "подпитывать милитаристские настроения" в Украине и не продавать ей беспилотники.