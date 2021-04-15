США продолжат поддержку Украины, - министр обороны Соединенных Штатов

Министр обороны США Ллойд Остин заявляет, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое заявление представитель Пентагона сделал на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

"Мы предоставили некоторую материальную поддержку Украине в прошлом и мы надеемся продолжить ее. Архитектура национальной безопасности всегда будет предлагать нашему президенту ряд вариантов, которые сосредоточены на использовании всех элементов национальной власти, которые у нас есть, когда мы рассматриваем варианты, чтобы представить президенту", - сказал Остин.

Он уточнил, что помощь США Украине включает нелетальные материалы, некоторое оружие и инструкторов.

"И мы надеемся продолжить то же самое, в зависимости от их потребностей", - добавил Остин.

Он также отметил, что США призывают РоSSию прекратить провокации у украинских границ.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинским границам. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. Представитель США в ОБСЕ отметил, что действия РФ не являются обычными военными учениями, а Украина не зря обеспокоена.

Начальник главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов заявил, что анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РоSSийской Федерации.