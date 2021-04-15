США продолжат поддержку Украины, - министр обороны Соединенных Штатов

Представитель Пентагона отметил, что США призывают РоSSию прекратить провокации у украинских границ.

США продолжат поддержку Украины, - министр обороны Соединенных Штатов
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Министр обороны США Ллойд Остин заявляет, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое заявление представитель Пентагона сделал на пресс-конференции в Брюсселе в среду после видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО.

"Мы предоставили некоторую материальную поддержку Украине в прошлом и мы надеемся продолжить ее. Архитектура национальной безопасности всегда будет предлагать нашему президенту ряд вариантов, которые сосредоточены на использовании всех элементов национальной власти, которые у нас есть, когда мы рассматриваем варианты, чтобы представить президенту", - сказал Остин.

Он уточнил, что помощь США Украине включает нелетальные материалы, некоторое оружие и инструкторов.

"И мы надеемся продолжить то же самое, в зависимости от их потребностей", - добавил Остин.

Он также отметил, что США призывают РоSSию прекратить провокации у украинских границ.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинским границам. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма. Представитель США в ОБСЕ отметил, что действия РФ не являются обычными военными учениями, а Украина не зря обеспокоена.

Начальник главного управления разведки Министерства обороны полковник Кирилл Буданов заявил, что анализ среды безопасности вокруг государственной границы Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны РоSSийской Федерации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший министр экономики Милованов возглавил Национальный фонд инвестицийБывший министр экономики Милованов возглавил Национальный фонд инвестиций
Санкции СНБО за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами гражданства УкраиныСанкции СНБО за контрабанду предусматривают потерю некоторыми лицами гражданства Украины
Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."Представитель РФ в ОБСЕ в ответ на просьбу Украины собрать заседания заявил, что "не собирается метать бисер перед..."
РоSSия наращивает масштабы подрывной деятельности в отношении Соединенных Штатов, - национальная разведка СШАРоSSия наращивает масштабы подрывной деятельности в отношении Соединенных Штатов, - национальная разведка США
Мэр Славянска просит распустить горсовет и создать военно-гражданскую администрациюМэр Славянска просит распустить горсовет и создать военно-гражданскую администрацию
РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР МинобороныРоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР Минобороны
Кабмин одобрил стратегию развития ОПК УкраиныКабмин одобрил стратегию развития ОПК Украины
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
РоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороныРоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороны
"Не только на словах, но и на деле", - Столтенберг о поддержке Украины со стороны НАТО"Не только на словах, но и на деле", - Столтенберг о поддержке Украины со стороны НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости