Кабмин утвердил Национальную стратегию безбарьерного пространства до 2030 года

Предполагается шесть основных направлений формирования безбарьерности: физическая, информационная, цифровая, общественная и гражданская, образовательная и экономическая.

Кабмин утвердил Национальную стратегию безбарьерного пространства до 2030 года
Фото: minregion.gov.ua

Кабинет министров на заседании 14 апреля утвердил Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Стратегия по созданию безбарьерного пространства рассчитана на ближайшие 10 лет и призвана аккумулировать ресурсы в определенных в ней направлениях. В Украине уже внедряются принципы безбарьерности, Стратегия, в свою очередь, призвана систематизировать этот процесс и интегрировать его во все сферы жизни", - отметил министр Алексей Чернышов.

Он отметил, что процесс разработки Стратегии был максимально прозрачным и открытым. В обсуждениях приняли участие около 500 представителей общественных, благотворительных, международных организаций, органов государственной власти, а также эксперты и специалисты аналитических центров и организаций гражданского общества.

"Принятие этого документа - это завершающий этап сотрудничества представителей различных ведомств, ведущих экспертов и общественности. Благодаря консолидированным усилиям разработан документ, призванный обеспечить создание беспрепятственной среды для всех групп населения, предоставить равные возможности каждому без исключения реализовывать свои права, обеспечить равный доступ к услугам и инфраструктуры. Стратегия должна быть проработана органами местного самоуправления, а работа по ее реализации должна проходить на основе открытости, всесторонней коммуникации и взаимодействия", - добавил Чернышов.

Предусматривается шесть основных направлений формирования безбарьерности: физическая, информационная, цифровая, общественная и гражданская, образовательная и экономическая.

Сейчас эксперты Минрегиона работают над одним из направлений - физическая безбарьерность. Совместно с экспертами и общественностью определены три ключевых блока инициатив, которые могут устранить физические барьеры в повседневной жизни: введение качественной системы мониторинга и контроля в сфере доступности, улучшение нормативно-правовой и нормативной базы в сфере доступности и повышение качества образования для специалистов в области доступности.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине.

12 апреля 2021 года в Киеве репрезентовали результаты работы над проектом и обсудили дальнейшие шаги по выполнению предусмотренных задач и мероприятий.

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