По материалам контрразведки СБУ прекращены полномочия двух иностранных дипломатов

Выявлено свыше 70 фактов государственной измены, шпионажа и участия в деятельности террористических групп и организаций.

По материалам контрразведки СБУ прекращены полномочия двух иностранных дипломатов
Фото: pravda.com.ua

В первом квартале 2021 года контрразведчики Службы безопасности Украины задокументировали нарушение требований Венской конвенции о консульских сношениях двумя иностранными дипломатами. Их полномочия досрочно прекращены.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Также с начала 2021 года контрразведчики СБУ выявили более 70 фактов государственной измены, шпионажа и участия в деятельности террористических групп и организаций. Предупреждено нарушение в области государственного экспортного контроля на сумму более $3,78 млн, начислены штрафные санкции в размере 632,6 млн грн.

По материалам украинской контрразведки вступили в законную силу более 30 приговоров суда.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ из числа бывших военных разведчиков. Она действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

РоSSийские агенты готовили диверсионные операции, собирали информацию о дислокации и перемещениях украинских Вооруженных Сил, а также намеревались похитить одного из бывших командующих Сил специальных операций.

Всего за первый квартал 2021 года следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.

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