?Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot

"Украина держит линию обороны против РоSSии не только за нас, но и за Запад".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что в Украине должны разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом он заявил в интервью изданию Time.

"Украина держит линию обороны против РоSSии не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие - в Польше . Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Издание напомнило, что президент США Джо Байден пообещал Украине свою поддержку, в том числе военные поставки, но без систем ПВО.

Patriot - это зенитно-ракетный комплекс США от Raytheon, который является средством противовоздушной обороны на средних и больших высотах.

О том, что украинская армия хочет включить их в систему обороны Patriot, говорил ранее действующий тогда глава Минобороны Андрей Загороднюк. Однако, он отмечал, что на это "сейчас у нас ограничен ресурс", и поэтому заказ этих комплексов ПВО - не приоритетная задача.

В августе 2018 года посол в США Валерий Чалый сообщал, что Украина подала запрос властям США о приобретении систем противовоздушной обороны стоимостью $ 750 млн за одну единицу при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

Напомним, в 2017 году Польша подписала с США договор о закупке ракетных систем Patriot почти на $8 млрд.