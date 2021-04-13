Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
"Украина держит линию обороны против РоSSии не только за нас, но и за Запад".
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что в Украине должны разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Об этом он заявил в интервью изданию Time.
"Украина держит линию обороны против РоSSии не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие - в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.
Издание напомнило, что президент США Джо Байден пообещал Украине свою поддержку, в том числе военные поставки, но без систем ПВО.
Patriot - это зенитно-ракетный комплекс США от Raytheon, который является средством противовоздушной обороны на средних и больших высотах.
О том, что украинская армия хочет включить их в систему обороны Patriot, говорил ранее действующий тогда глава Минобороны Андрей Загороднюк. Однако, он отмечал, что на это "сейчас у нас ограничен ресурс", и поэтому заказ этих комплексов ПВО - не приоритетная задача.
В августе 2018 года посол в США Валерий Чалый сообщал, что Украина подала запрос властям США о приобретении систем противовоздушной обороны стоимостью $ 750 млн за одну единицу при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.
Напомним, в 2017 году Польша подписала с США договор о закупке ракетных систем Patriot почти на $8 млрд.
В декабре 2018 года Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК Patriot вместо роSSийских С-400.