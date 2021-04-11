На фоне беспорядков в Северной Ирландии Дублин призывает Великобританию провести кризисную встречу

Правительство Бориса Джонсона относится к такой идее без энтузиазма.

Из-за роста напряженности в Северной Ирландии правительство Ирландии предлагает Великобритании провести специальную кризисную встречу, но британское правительство относится к такой идее без энтузиазма.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ.

Одним из ключевых факторов обострения стало недовольство юнионистов частью соглашения о Brexit - протоколом по Северной Ирландии, который де-факто создал таможенную границу между ней и остальной Британией, чтобы сохранить "прозрачную" границу между двумя частями острова Ирландия. Это является частью соглашения Страстной пятницы 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в регионе.

Беспорядки продолжаются более недели, на севере Белфаста получили травмы несколько правоохранителей. Автомобиль полиции протаранили горящим авто, также подожгли несколько контейнеров посреди дороги.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

В Ирландии убеждены, что беспорядки на улицах, а также проблемы в отношениях между пятью партиями Северной Ирландии, намекают на необходимость немедленной встречи правительств Ирландии и Соединенного Королевства.

В Ирландии предлагают провести ее в Северной Ирландии с участием британского госсекретаря Северной Ирландии Брэндона Левиса и министра иностранных дел Ирландии Симона Ковине, и обсудить на этой встрече вопросы, которые привели к напряжению, включая проблемы с торговлей и границей, возникшие вследствие Brexit.

Фото: ЕРА/UPG

В то же время известно, что Лондон не желает соглашаться, поскольку это могло бы разозлить юнионистов - сторонников того, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Великобритании, и это могли бы принять как чрезмерное вмешательство Дублина в дела Северной Ирландии.

Накануне премьер Ирландии Майкл Мартин заявил, что политические лидеры не должны допустить, чтобы Северная Ирландия "снова превратилась в место убийств и политического несогласия".

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Заместитель первого министра Ирландии Мишель О'Нейл заявила, что считает необходимым привлечь к урегулированию вопроса оба правительства как согарантов соглашения Страстной пятницы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Стало известно имя украинского военного, погибшего вчера у ШумовСтало известно имя украинского военного, погибшего вчера у Шумов
Блок рекламы


Похожие новости
"Украина не одна": глава МИД Нидерландов заверил Кулебу в поддержке на фоне обострения на Донбассе"Украина не одна": глава МИД Нидерландов заверил Кулебу в поддержке на фоне обострения на Донбассе
РоSSия планирует провести 9 мая парад в трех городах КрымаРоSSия планирует провести 9 мая парад в трех городах Крыма
"Европейская солидарность" призвала провести повторные выборы на 87 округе"Европейская солидарность" призвала провести повторные выборы на 87 округе
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Рolitico: Байден и Зеленский могут провести телефонный разговор сегодняРolitico: Байден и Зеленский могут провести телефонный разговор сегодня
Герасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБОГерасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБО
"Если вы хотите хорошо спать ...", - сестра Ким Чен Ына обратилась к Белому дому на фоне визита Блинкена в Японию"Если вы хотите хорошо спать ...", - сестра Ким Чен Ына обратилась к Белому дому на фоне визита Блинкена в Японию
Администрация Байдена с февраля не может связаться с правительством Северной КореиАдминистрация Байдена с февраля не может связаться с правительством Северной Кореи
Генпрокурор Австралии выступил с опровержением своей причастности к изнасилованию на фоне заявлений в медиаГенпрокурор Австралии выступил с опровержением своей причастности к изнасилованию на фоне заявлений в медиа
Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне"Зеленский анонсировал создание "суда в смартфоне"
Последние новости
Подгружаем последние новости