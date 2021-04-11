На фоне беспорядков в Северной Ирландии Дублин призывает Великобританию провести кризисную встречу

Правительство Бориса Джонсона относится к такой идее без энтузиазма.

Из-за роста напряженности в Северной Ирландии правительство Ирландии предлагает Великобритании провести специальную кризисную встречу, но британское правительство относится к такой идее без энтузиазма.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ .

Одним из ключевых факторов обострения стало недовольство юнионистов частью соглашения о Brexit - протоколом по Северной Ирландии, который де-факто создал таможенную границу между ней и остальной Британией, чтобы сохранить "прозрачную" границу между двумя частями острова Ирландия. Это является частью соглашения Страстной пятницы 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в регионе.

Беспорядки продолжаются более недели, на севере Белфаста получили травмы несколько правоохранителей. Автомобиль полиции протаранили горящим авто, также подожгли несколько контейнеров посреди дороги.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

В Ирландии убеждены, что беспорядки на улицах, а также проблемы в отношениях между пятью партиями Северной Ирландии, намекают на необходимость немедленной встречи правительств Ирландии и Соединенного Королевства.

В Ирландии предлагают провести ее в Северной Ирландии с участием британского госсекретаря Северной Ирландии Брэндона Левиса и министра иностранных дел Ирландии Симона Ковине, и обсудить на этой встрече вопросы, которые привели к напряжению, включая проблемы с торговлей и границей, возникшие вследствие Brexit.

Фото: ЕРА/UPG

В то же время известно, что Лондон не желает соглашаться, поскольку это могло бы разозлить юнионистов - сторонников того, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Великобритании, и это могли бы принять как чрезмерное вмешательство Дублина в дела Северной Ирландии.

Накануне премьер Ирландии Майкл Мартин заявил, что политические лидеры не должны допустить, чтобы Северная Ирландия "снова превратилась в место убийств и политического несогласия".

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Заместитель первого министра Ирландии Мишель О'Нейл заявила, что считает необходимым привлечь к урегулированию вопроса оба правительства как согарантов соглашения Страстной пятницы.