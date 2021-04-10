Эрдоган отказался признавать "присоединение" Крыма к РоSSии

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма".

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать аннексию Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интернет-портал турецкого издания "Сабах".

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - сказал президент Турции.

Как известно, Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи, по данным "Сабах", - сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера.

Напомним, это уже третья встреча президентов Украины и Турции за последнее время. В феврале 2020 года Эрдоган приезжал в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня.

В октябре 2020 года Зеленский осуществил официальный визит в Турцию, договорившись с Эрдоганом об углублении стратегического партнерства. Тогда они заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига говорил, что между Зеленским и Эрдоганом "возникла химия добрых отношений".