Эрдоган отказался признавать "присоединение" Крыма к РоSSии

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма".

Эрдоган отказался признавать "присоединение" Крыма к РоSSии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Анкара не станет признавать аннексию Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на интернет-портал турецкого издания "Сабах".

"Мы в очередной раз подтвердили решение не признавать аннексию Крыма", - сказал президент Турции.

Как известно, Зеленский прибыл в Стамбул на встречу стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Среди основных тем встречи, по данным "Сабах", - сотрудничество в оборонной промышленности, соглашение о свободной торговле и туристическая сфера.

Напомним, это уже третья встреча президентов Украины и Турции за последнее время. В феврале 2020 года Эрдоган приезжал в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня.

В октябре 2020 года Зеленский осуществил официальный визит в Турцию, договорившись с Эрдоганом об углублении стратегического партнерства. Тогда они заявили о намерении совместно строить корабли, беспилотники и двигатели.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига говорил, что между Зеленским и Эрдоганом "возникла химия добрых отношений".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБРК ответственности за оккупацию Крыма в 2020 году привлекли 40 человек, - ГБР
Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"Украинский консул посетил в СИЗО украинок, задержанных в Дубае за "голую фотосессию"
Две ракеты упали вблизи военной базы США в ИракеДве ракеты упали вблизи военной базы США в Ираке
"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака"Голос" призывает провести закрытое заседание Верховной Рады: вызывают Шмыгаля, Степанова и Хомчака
Украинский военный подорвался у ШумовУкраинский военный подорвался у Шумов
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский встретился с ЭрдоганомЗеленский встретился с Эрдоганом
Украина не будет насильственно депортировать из Крыма граждан РФ, - заместитель главы Офиса президентаУкраина не будет насильственно депортировать из Крыма граждан РФ, - заместитель главы Офиса президента
Главе Еврокомиссии не нашлось стула на встрече с ЭрдоганомГлаве Еврокомиссии не нашлось стула на встрече с Эрдоганом
Украина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАПУкраина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАП
Харьковский суд отказался отменить назначение Терехова секретарем горсоветаХарьковский суд отказался отменить назначение Терехова секретарем горсовета
ЛаВРУН фюрера РФ назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"ЛаВРУН фюрера РФ назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"
У Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - BloombergУ Байдена собрали доказательства возможного вмешательства РоSSии в выборы и участия в кибератаке и готовят ответ - Bloomberg
Украина расследует обстоятельства, которые могли способствовать захвату Крыма Россией, - ДаниловУкраина расследует обстоятельства, которые могли способствовать захвату Крыма Россией, - Данилов
МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"
РоSSия планирует провести 9 мая парад в трех городах КрымаРоSSия планирует провести 9 мая парад в трех городах Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости