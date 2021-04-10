В Хмельницкой области глава территориальной общины попался на взятке

Чиновник требовал у предпринимателя $3 800 за влияние на решение о разрешении на размещение рекламных щитов.

В Хмельницкой области работники полиции разоблачили во взяточничестве главу территориальной общины.

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Чиновник требовал у предпринимателя 3 800 долларов за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории общины.

В момент получения части желаемой суммы (1300 долларов) работники полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи следственного управления ГУНП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, а именно - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления.

Санкция статьи предусматривает штраф от 750 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании должностному лицу меры пресечения.

К проведению спецоперации привлекались сотрудники управления СБУ в области.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция 6 апреля задержали по подозрению в получении взятки депутата Бориспольского городского совета. По данным следствия, он требовал 40 тысяч долларов у киевского нотариуса.