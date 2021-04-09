Стерненко освободили из СИЗО

Одесский апелляционный суд смягчил меру пресечения Сергею Стерненко и Руслану Демчуку, осужденным на семь лет лишения свободы.

Об этом сообщается на странице Стерненко в фейсбуке.

Вместо содержания под стражей в СИЗО они должны будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Фото: Сергей Стерненко

Напомним, 23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, якобы произошедшем в 2015 году.

Им назначили наказание наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тюремный срок Стерненко дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

16 апреля начнется рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Приморского районного суда.