Ворвались с оружием: в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина

РоSSийские оккупанты ворвались в Херсонское СИЗО и похитили заключенных.

РоSSийские военные прошлым вечером, 11 мая, ворвались в Херсонский следственный изолятор. Там они устроили настоящий дебош с выстрелами и применением светошумовых гранат. Затем оккупанты открыли определенные камеры и вывели из них заключенных. Очевидцы происшествия сообщают, что военные точно знали, кого нужно похитить.

Сообщается, что похищение сопровождалось выстрелами из автомата и взрывами светошумовых гранат. Куда увезли заключенных херсонского СИЗО и какая их дальнейшая судьба – не известно.