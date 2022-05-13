Ворвались с оружием: в Херсоне оккупанты устроили дебош в СИЗО, выяснилась причина

оккупанты, война, роSSийские военные

РоSSийские оккупанты ворвались в Херсонское СИЗО и похитили заключенных.

РоSSийские военные прошлым вечером, 11 мая, ворвались в Херсонский следственный изолятор. Там они устроили настоящий дебош с выстрелами и применением светошумовых гранат. Затем оккупанты открыли определенные камеры и вывели из них заключенных. Очевидцы происшествия сообщают, что военные точно знали, кого нужно похитить.

Сообщается, что похищение сопровождалось выстрелами из автомата и взрывами светошумовых гранат. Куда увезли заключенных херсонского СИЗО и какая их дальнейшая судьба – не известно.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Отметим, что сейчас на временно захваченных территориях Херсонщины работают четыре пенитенциарных заведений – три колонии и СИЗО. Из-за оккупации около двух тысяч заключенных и работников тюрем оказались под угрозой из-за действий роSSийских военных.


Галина Струс, politeka.net

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