ВСУ освободили еще одно село севернее Харькова: фото

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов еще один населенный пункт, почти вплотную приблизившись к границе с Россией.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, информирует Апостроф.

“Еще одно село освобождено севернее Харькова, и мы стали первыми журналистами, которые сюда попали вместе с нашими военными. Пока название не даем. Но до государственной границы остались здесь просто сотни метров”, – говорится в публикации.


Маргарита Лепс, Апостроф

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