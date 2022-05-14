ВСУ освободили еще одно село севернее Харькова: фото

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов еще один населенный пункт, почти вплотную приблизившись к границе с Россией .

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, информирует Апостроф .

“Еще одно село освобождено севернее Харькова, и мы стали первыми журналистами, которые сюда попали вместе с нашими военными. Пока название не даем. Но до государственной границы остались здесь просто сотни метров”, – говорится в публикации.