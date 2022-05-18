ВСУ освободили поселок под Харьковом, а враг бит на пяти направлениях: сводка Генштаба на вечер 18 мая

Идут 84-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению . Вечером среды, 18 мая, противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

Враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении , принимает меры для усиления наступательной группировки.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинского. границы. В вооруженных силах Беларуси до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности. Отрабатываются вопросы форсирования водных преград и проверки очередных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов на ее территории.

На Северском направлении подразделения противника обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс, Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей оккупанты продолжают поддерживать в готовности к применению подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил ВС РФ.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на содержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск уволен населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе Терновой, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении кафиры, при поддержке артиллерии, вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери. Враг повысил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Донецком направлении противник обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.

На Лиманском направлении кафиры пытаются закрепиться на ранее занятых рубежах. Противник использовал авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении враг совершил штурмовые действия в районе населенного пункта Нижнее, удачи не имеет.

На Бахмутском направлении противник ведет наступательные действия, пытается улучшить тактическое положение. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Катериновка, успеха не имеет.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовка, понес потери, отступил. Штурмовые действия роSSийских кафиров вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник вел наступление в районе населенного пункта Победа, удачи не имеет.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не проводили, производили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении противник обстреливал населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка. Враг продолжал мероприятия по инженерному оборудованию позиций. В целях корректировки огня артиллерии использовал БПЛА "Орлан-10".

На оккупированной территории Луганской области 16-17 мая состоялись стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды роSSийских оккупационных войск. Протесты отмечены в Луганске и Ровеньках. Основное требование – возвращение мобилизованных домой.


Игорь Тимофеев, Апостроф

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