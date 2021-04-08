В штабе ООС опровергли причастность ВСУ к гибели пятилетнего ребенка на Донетчине

РоSSийские пропагандисты пытаются использовать смерть пятилетнего ребенка на оккупированной территории Донецкой области в информационной войне против Украины. Вооруженные силы Украины к этому инциденту не имеют отношения.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил Эдуард Москалев.

"Это очередной фейк РФ . Это что-то вроде "распятого мальчика". Они всячески пытаются давать какую-то такую фейковую информацию, чтобы дискредитировать ВСУ. Эта информация не имеет никакого практического значения, и ВСУ к этому факту не имеют никакого отношения", - сказал Москалев.

Он обратил внимание на то, что впервые информация о гибели ребенка появилась в СМИ с указанием того, что мальчик погиб от взрывного устройства, которое нашел в гараже.

"ВСУ не имеют никакого отношения к гибели гражданского населения. В то же время роSSийская пропаганда никак не комментирует те факты, которые происходят у нас здесь, а именно за период с 1 января по апрель. Как они совершают обстрелы населенных пунктов - за это время зафиксировано около 10 обстрелов населенных пунктов. И последний из них произошел сегодня утром, когда из артиллерии калибра 122 мм был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье", - сообщил заместитель командующего ООС.

Напомним, накануне оккупационная власть "ДНР" обвинила ВСУ в убийстве пятилетнего ребенка. По словам боевиков, беспилотник ВСУ якобы сбросил какое-то взрывное устройство на поселок Александровское, расположенное в глубоком тылу, в 15 километрах от линии фронта, на окраине города Енакиево. В результате погиб ребенок и получила ранения женщина.