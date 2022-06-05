От рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 262 ребенка, более 467 — ранены
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 938 учебных заведений, информирует
По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 262 ребенка погибли и более 467 ранены,
Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего детей пострадало в Донецкой области – 189, Киевской – 116, Харьковской – 112, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 29, Сумской – 17, в г. Киеве. – 16, Житомирской – 15.
В частности, 3 июня в результате попадания вражеского снаряда в дом в г. Горное Луганской области погиб 13-летний парень.
Также в ходе фиксации военных преступлений оккупантов стало известно о ранении двоих детей в Волновахском районе Донецкой области.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов роSSийскими захватчиками украинских городов и сел повреждено 1 938 учебных заведений, 182 из них разрушены полностью.
«Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: