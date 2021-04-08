Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса

По словам главы МИД, отечественные правоохранители ожидали, что судья-беглец будет экстрадирован.

Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению Чауса
Фото: slovoidilo.ua

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что государственные учреждения Украины не причастны к похищению беглого судьи Николая Чауса, который четыре года назад попал на территорию Молдовы, где попросил политического убежища, а ныне исчез.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Молдовы Аурелием Чокоем.

По словам Кулебы, отечественные правоохранители ожидали, что после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище, он будет экстрадирован.

Министр отметил, что Украина не причастна к нынешней ситуации с Чаусом, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу.

Он также заверил, что для Украины Молдова "была, есть и остается другом".

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, украинского судью-беглеца 28 февраля 2017 года задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины. Его подозревают в получении в августе 2016 года $150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Дело получило особый резонанс не в последнюю очередь из-за того, что полученные деньги судья хранил в трехлитровых банках.

Чаус не был задержан из-за его судейского иммунитета, он успел сбежать в оккупированный Россией Крым. Молдавское издание RISE Moldova недавно заявило, что судья мог бежать при помощи лиц, приближенных к олигарху Владимиру Плахотнюку. Журналисты считают, что Чауса могли вывезти из Украины на чартерном самолете по паспорту гражданина Молдовы Вячеслава Турку.

Судью лишили неприкосновенности и уволили уже после побега. С 2017 года Украина добивается экстрадиции Чауса.

3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева.

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