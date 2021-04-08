Тимошенко хочет встретиться с президентом, чтобы рассказать ему о проблемах в медицинской отрасли

Наиболее полную информацию о реальной ситуации в медицинской отрасли, о проблемах, с которыми страна столкнулась в период пандемии, можно получить из общения с медиками на местах.

Об этом сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время посещения Сарненской центральной районной больницы, что на Ровенщине.

«Желательно, конечно, чтобы премьер-министр делал такие визиты, чтобы профильные министры были здесь, среди вас. Потому что в парламенте они отчитываются, что все прекрасно, зарплаты высокие, все довольны. Я езжу по стране как раз для того, чтобы понимать реальную картину, и то, что я вижу - это просто страшно. Я хочу инициировать встречу с президентом и по пунктам ему рассказать, что происходит и что надо делать», - отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, уже сейчас надо пересмотреть бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины по всем направлениям, а также остановить разрушительную реформу здравоохранения Порошенко-Супрун и ввести эффективную страховую медицину.

«Внедрение страховой медицины даст в 4 раза больше финансирования для отрасли. Для этого не нужно много времени, тем более наша команда уже подготовила и внесла в парламент основательный законопроект, в котором собран лучший мировой опыт. Его принятие поможет спасти отрасль», - убеждена лидер «Батькивщины».

По ее мнению, немедленного решения требует вопрос оплаты труда медиков в период повышенной нагрузки в связи с третьей волной COVID-19. Сейчас младший и средний медицинский персонал получают минимальную зарплату, не более 4 тысяч гривен, а старший - не более 7000 гривен.

«Это просто надругательство над медициной. Мы реально теряем отрасль и специалистов, которые преданы профессии, но не могут выжить в Украине», - возмутилась Юлия Тимошенко.