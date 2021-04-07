Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка
За взятку судьи ОАСК обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы Окружного административного суда, адвокату Юрию Зонтову.
За взятку в $100 тыс., в получении которой Зонтова уличили вместе с другим адвокатом, судьи ОАСК обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение. Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.
"У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен", - добавила генпрокурор.
Напомним, что первая информация о задержании брата Вовка на взятке была распространена СМИ. Затем сам Павел Вовк обнародовал сообщение об обысках в ОАСК и заявил, что ждет какой-то "фантастической истории", якобы кем-то придуманной против него и суда.
Затем НАБУ официально подтвердило изобличение близкого родственника главы ОАСК и еще одного адвоката на взятке. Сообщалось о задержании только одного из них.
На месте хранения взятки (по данным СМИ - квартира, обустроенная под адвокатский офис), нашли документы на имя Павла Вовка и антиквариат.