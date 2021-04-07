Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка

За взятку судьи ОАСК обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение.

Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка
Фото: НАБУ

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы Окружного административного суда, адвокату Юрию Зонтову.

За взятку в $100 тыс., в получении которой Зонтова уличили вместе с другим адвокатом, судьи ОАСК обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение. Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

"У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен", - добавила генпрокурор.

Напомним, что первая информация о задержании брата Вовка на взятке была распространена СМИ. Затем сам Павел Вовк обнародовал сообщение об обысках в ОАСК и заявил, что ждет какой-то "фантастической истории", якобы кем-то придуманной против него и суда.

Затем НАБУ официально подтвердило изобличение близкого родственника главы ОАСК и еще одного адвоката на взятке. Сообщалось о задержании только одного из них.

На месте хранения взятки (по данным СМИ - квартира, обустроенная под адвокатский офис), нашли документы на имя Павла Вовка и антиквариат.

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