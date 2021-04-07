Кравчук считает, что Путин не готов к широкомасштабной войне

Новая конфронтация "может закончиться и полным крахом РоSSии".

Кравчук считает, что Путин не готов к широкомасштабной войне
Фото: sng.fm

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что РоSSия запугивает Украину войной, но на самом деле к ней не готова.

Об этом он сказал в эфире "Украины 24" вечером во вторник.

"По моему мнению, несмотря на такие оптимистичные заявления со стороны РоSSии, она не готова к широкомасштабной войне. У нее очень много проблем внутренних, и при всей непредсказуемости их вождей, остается страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это может завершиться для него", - сказал он.

Он сказал, что Советский Союз проиграл холодную войну и исчез с политической карты мира, и новая конфронтация с Западом "может закончиться и полным крахом РоSSии".

"Я говорю, что правда на стороне Украины, это первое. И мы уже не те, что были даже семь лет назад. Я знаю много друзей, которые говорят: я буду защищать свою землю. Я также говорю, что буду защищать свою землю, несмотря на возраст. Миллионы людей встанут на защиту своей земли, и РоSSия хорошо понимает, что Украина - это не какое-то маленькое государство", - сказал Кравчук.

"РоSSия пугает, но нас запугать уже нечем", - заявил он.

При этом Кравчук подчеркнул, что от РоSSии можно ожидать чего угодно.

Напомним, что с марта в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с роSSийской техникой, которая вроде бы движется к границе с Украиной. О дополнительном развертывании роSSийских сил у границы сообщил и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак во время отчета в Верховной Раде.

По данным команды расследователей Conflict Intelligence Team, к границам Украины перебрасывают некоторые части аж из Сибири, а в Крым отправили 76-ю десантную дивизию из Пскова, воевавшую в 2014 году в Украине.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада и НАТО выразили Украины поддержку на фоне эскалации.

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