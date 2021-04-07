Трюдо заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Украины Канадой

"Знайте, что поддержка суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил президента Украины Владимира Зеленского в непоколебимой поддержке Канадой Украины.

Об этом Трюдо написал в Twitter в ответ на сообщение Зеленского.

Президент Украины поблагодарил Трюдо за то, что "в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной". Он добавил, что помощь в получении Плана действий по членству в НАТО станет "важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей".

Кроме того, Зеленский пригласил Трюдо на саммит Крымской платформы 23 августа.

"Спасибо за звонок, Владимир. Всегда хорошо прикоснуться к основам и работать над построением прочного партнерства между нашими двумя странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется", - написал в ответ премьер Канады.

Thank you, @JustinTrudeau , that in difficult times, Canada is always close to Ukraine. ?? assistance in obtaining the @NATO MAP will be an important signal of support from true friends. I will be glad to welcome you to the #Crimean Platform summit on August 23 pic.twitter.com/wOUOhADHUb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021

Напомним, накануне Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо и призвал Канаду поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что роSSийская агрессия убедила украинцев в необходимости вступления в Североатлантический альянс. Президент Зеленский также отметил, что рассчитывает на поддержку союзников в предоставлении Украине ПДЧ в НАТО.

В стратегии развития НАТО до 2030 года отражено намерение укреплять партнерство со странами-соседями, а также с близкими по духу демократическими странами мира.