МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"

Страна-агрессор раз выступила против участия Штатов в переговорах о войне.

МИД РоSSии считает, что США "нечего делать в нормандском формате"

В Министерстве иностранных дел РоSSии заявили, что политика США в отношении Украины "делает невозможным участие Штатов в нормандском формате".

С соответствующим заявлением выступил заместитель главы роSSийского МИД Сергей Рябков, пишет РБК.

"С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате", - заявил он.

Таким образом РоSSия ответила на заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий, члена украинской делегации в ТКГ Алексея Резникова о том, что Соединенные Штаты Америки являются членом ОБСЕ и подписантом Будапештского меморандума, поэтому страна имеет право стать участником нормандского формата.

Как известно, участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и РоSSия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".

В свою очередь МИД Франции высказался за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".

В то же время в РФ заявили, что желание Украины привлечь США к нормандским переговорам по Донбассу якобы можно считать попыткой отойти от Минского формата.

Владимир Зеленский отметил, что не видит большой проблемы в том, чтобы параллельно с нормандским форматом создать еще одну переговорную площадку, если первая не работает.

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