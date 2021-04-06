Введение комендантского часа или чрезвычайного положения пока не рассматривается, - Степанов

Он призвал граждан более сознательно соблюдать установленные противоэпидемические правила, а соответствующие органы - контролировать их выполнение.

Введение комендантского часа или чрезвычайного положения пока не рассматривается, - Степанов
Фото: Макс Требухов

Власти пока не рассматривают вопрос введения в стране более жестких карантинных ограничений, чрезвычайного положения или комендантского часа из-за ситуации с распространением COVID-19.

Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает телеграмм канал "Коронавирус-инфо ".

Он призвал граждан более сознательно соблюдать установленные противоэпидемические правила, а соответствующие органы - контролировать их выполнение.

Напомним, ранее сегодня Степанов заявил, что количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло максимума, возможности медицинской системы исчерпаны.

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