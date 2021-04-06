Полиция начала расследование угроз журналисту Бутусову

По словам журналиста, после эфира на телеканале ему угрожал экс-нардеп Евгений Мураев.

Полиция начала расследование угроз журналисту Бутусову
Фото: 24tv.ua

Правоохранители начали досудебное расследование угроз журналисту Юрию Бутусову. В настоящее время его допросили, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Информацию о конфликте обнародовал на своей странице в социальной сети журналист, главный редактор одного из информационных интернет-порталов Юрий Бутусов. Он заявил, что после завершения программы на одном из телеканалов в его гримерку зашли граждане, один из которых начал угрожать физической расправой", - отметили в полиции.

Правоохранители не раскрывают имени человека, которого обвиняет журналист, но в заметке Бутусова говорилось, что угрожал ему бывший народный депутат, владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев.

По словам Бутусова, Мураев на эфире программы "Народ против" говорил исключительно на русском языке, называл войну на востоке "конфликтом", за который РоSSия "не несет ответственности". Он также, по словам Бутусова, предложил предоставить каждой области "особый статус". Журналист в ответ на это обвинил его во лжи и назвал роSSийским агентом, "а когда он начал меня перебивать, я встал и подошел к нему, чтобы он был вынужден отвлечься от потока своей лжи и понял, что его антигосударственные призывы не останутся без ответа" .

Мураев после эфира, как свидетельствует журналист, забежал к нему в гримерную и начал кричать на Бутусова со словами: "Еще раз такое сделаешь, я тебя в ... бу!".

Полиция заявляет, что в день публикации этого сообщения приняли у журналиста заявление о совершении правонарушения, а информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, это - угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности.

"Предусмотренное наказание за совершенное уголовное преступление - от исправительных работ и до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается, полицейские устанавливают и проверяют обстоятельства происшествия и лиц, вероятно причастных к указанному преступлению", - добавили правоохранители.

Напомним, Мураев и ранее в эфирах делал сомнительные заявления, в частности, о том, что Революция Достоинства - "государственный переворот". После этих слов с эфира телеканала NewsOne ушли приглашенные народные депутаты.

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