США выделили Украине более $ 68 млн на разминирование и уничтожение устаревшего оружия

Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины в регионе остается множество мин и снарядов.

С 2004-го по 2020-й год Соединенные Штаты выделили Украине 68,114 млн долларов на уничтожение запасов устаревшего оружия и очистки зон боевых действий от боеприпасов.

Такие данные приведены в ежегодном докладе Госдепартамента об участии США в уничтожении обычных вооружений, обнародованном 5 апреля.

В документе отмечается, что после распада СССР на территории Украины остается большое количество запасов вооружений. Большую часть из них уже нельзя использовать, поскольку их устаревшее состояние представляет серьезную угрозу как для самой страны, так и "на региональном и глобальном уровнях".

Кроме того, из-за вооруженного конфликта на востоке Украины в регионе остается множество мин и снарядов, что представляет серьезную опасность для лиц, которые там проживают.

Согласно докладу, в 2020 году Госдеп оказал помощь работе ряда партнеров - организациям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЕ .

Всего, как говорится в документе, США предоставили более 4 млрд долларов на поддержку гуманитарного разминирования, физической безопасности и управления запасами и связанных с ними мероприятий в более чем 100 странах с 1993 года.

Ранее сообщалось, что из-за роSSийской агрессии 21 тыс. кв. км территории Донбасса и Крыма загрязнена минами.