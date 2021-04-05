"Европейская солидарность" призвала провести повторные выборы на 87 округе

«Европейская Солидарность» требует проведения повторных выборов в 87 округе из-за "фальсификаций, применения властью админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования". Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на официальном сайте.

Представители " ЕС " назвали события на участке "позорным повторением практики при режиме Януковича".

"Прежде всего требуют ответа вопросы, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. И что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ . Кто уполномочил народных депутатов от «Слуги народа» осуществлять давление на избирательные комиссии в поддержку своего кандидата. Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти", - говорится в заявлении.

Представители партии требуют реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства, привлечения к ответственности нарушителей закона и проведения перевыборов. А ОБСЕ призвали направить на эти выборы своих наблюдателей.

Напомним, победителем выборов признали кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Его разрыв с Александром Шевченко составил около 750 голосов. Подсчет голосов сопровождался заявлениями о фальсификациях, а на пяти участках обнаружены расхождения голосов за Шевченко, на всех них голосование признали недействительным.

Результаты на этих участках свидетельствовали о большинстве голосов за Шевченко, но часть бюллетеней исчезла. Согласно закону, если голосование на участке признается недействительным, то с него не засчитываются все голоса всех кандидатов.

Ивано-Франковский окружной административный суд признал безосновательным пересчет голосов с двух участков в 87 ОИК.