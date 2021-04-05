"Европейская солидарность" призвала провести повторные выборы на 87 округе
Победителем в округе признан Василий Вирастюк.
«Европейская Солидарность» требует проведения повторных выборов в 87 округе из-за "фальсификаций, применения властью админресурса и невозможности установить достоверные результаты голосования". Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на официальном сайте.
Представители "ЕС" назвали события на участке "позорным повторением практики при режиме Януковича".
"Прежде всего требуют ответа вопросы, каким образом на избирательных участках исчезали бюллетени. И что делали на участках, вне контроля и наблюдения, сотрудники СБУ. Кто уполномочил народных депутатов от «Слуги народа» осуществлять давление на избирательные комиссии в поддержку своего кандидата. Почему сотрудники полиции не прекращали нарушений избирательного законодательства, а подыгрывали депутатам от власти", - говорится в заявлении.
Представители партии требуют реакции на представленные общественными организациями ОПОРА, КИУ и другими доказательства нарушений избирательного законодательства, привлечения к ответственности нарушителей закона и проведения перевыборов. А ОБСЕ призвали направить на эти выборы своих наблюдателей.
Напомним, победителем выборов признали кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Его разрыв с Александром Шевченко составил около 750 голосов. Подсчет голосов сопровождался заявлениями о фальсификациях, а на пяти участках обнаружены расхождения голосов за Шевченко, на всех них голосование признали недействительным.
Результаты на этих участках свидетельствовали о большинстве голосов за Шевченко, но часть бюллетеней исчезла. Согласно закону, если голосование на участке признается недействительным, то с него не засчитываются все голоса всех кандидатов.
Ивано-Франковский окружной административный суд признал безосновательным пересчет голосов с двух участков в 87 ОИК.