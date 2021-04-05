Офис президента раскритиковал Кличко за проблемы с выдачей пропусков на транспорт

"Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом".

Офис президента раскритиковал Кличко за проблемы с выдачей пропусков на транспорт
Фото: КМДА

Офис президента раскритиковал киевскую власть за проблемы с выдачей специальных пропусков на транспорт.

"Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой", - говорится в заявлении Офиса президента.

Банковая призвала власти Киева срочно исправить ситуацию и обеспечить как достаточное количество пропусков, так и достаточное количество транспорта на маршрутах.

"Призываем представителей городской власти также довести до сведения руководителей предприятий и организаций в городе Киеве, которые могут быть переведены на дистанционный режим работы, о необходимости обеспечить такой режим для своих работников", - сказано в заявлении.

Напомним, что КГГА отчиталась о выдаче 437 тыс. спецпропусков на пользование общественным транспортом. На маршрутах столицы работают более 1 130 единиц подвижного состава, то есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает по спецпропускам и с ограничением на вход.

Введение пропускного режима в общественном транспорте привело к резкому подорожанию услуг такси и огромным пробкам.

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