На Банковой призвали выделить украинский вариант русского языка

"В Украине есть украинский русский язык".

На Банковой призвали выделить украинский вариант русского языка
Фото: Макс Левин

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поддержала заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости выделить украинский вариант русского языка.

"Украинский язык, как и идентичность, - это более широкое явление, чем только противостояние РоSSии. И в этом наше пока еще неосознанное состояние. А русский, точнее, украинский русский язык - это часть культурного разнообразия нашей страны", - заявила Мендель в эфире государственного телеканала "Дом" вечером в воскресенье.

Она подчеркнула, что русский язык не принадлежит исключительно РоSSии, точно так же, как английский не принадлежит только Англии.

"Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах - и в Австралии, и в США, и в Индии. Но Британия не считает английский язык только своим. Так и РоSSия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель.

Проевропейская оппозиция уже успела раскритиковать заявление пресс-секретаря президента.

"Украинский русский - это о русской Украине", - заявил народный депутат Владимир Вятрович из "Европейской солидарности".

Его коллега по фракции Владимир Арьев добавил, что своими инициативами Мендель и Аваков "становятся соратниками Путина, поскольку их слова - поддержка русского мира".

Напомним, что несколько дней назад министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что русский язык не принадлежит РоSSии и призвал развивать ее украинский вариант.

Он также сказал, что украинцы не должны отказываться от произведений Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и "сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей".

После этого министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь, несмотря на использование русского языка в своем творчестве, является украинским, а не русским писателем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и ШевченкоВозле 87-й ОИК собрались одновременно митинги сторонников Вирастюка и Шевченко
Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 годЗеленский обнародовал свою декларацию о доходах и расходах за 2020 год
Кулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на ДонбассеКулеба обсудил с главой МИД Канады обострение ситуации на Донбассе
В США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанкуВ США назвали обнадеживающими действия Украины по "Мотор Сичи" и ПриватБанку
Депутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из УкраиныДепутат "Слуги народа" написала, что "нужно сваливать" из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
"Власть пытается превратить Украинский культурный фонд в коррумпированный бизнес-проект", - Марина Порошенко"Власть пытается превратить Украинский культурный фонд в коррумпированный бизнес-проект", - Марина Порошенко
Украинский военный подорвался у ШумовУкраинский военный подорвался у Шумов
Члены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам УкраиныЧлены Европарламента призвали РФ остановить стягивание войск к границам Украины
Украинский военный получил ранение на ДонбассеУкраинский военный получил ранение на Донбассе
Еще один украинский военный ранен под НовотошковкойЕще один украинский военный ранен под Новотошковкой
Тихановская заявила, что Крым - украинский, и она готова повторить это в КиевеТихановская заявила, что Крым - украинский, и она готова повторить это в Киеве
Марина Порошенко призвала правительство выделить Киеву квоту для прямой закупки вакцинМарина Порошенко призвала правительство выделить Киеву квоту для прямой закупки вакцин
Аваков предложил создать русскоязычный проукраинский телеканалАваков предложил создать русскоязычный проукраинский телеканал
Избрание меры пресечения участникам акции на Банковой перенеслиИзбрание меры пресечения участникам акции на Банковой перенесли
Разумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаунРазумков назвал нецелесообразным всеукраинский локдаун
Последние новости
Подгружаем последние новости