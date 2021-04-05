На Банковой призвали выделить украинский вариант русского языка

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель поддержала заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости выделить украинский вариант русского языка.

"Украинский язык, как и идентичность, - это более широкое явление, чем только противостояние РоSSии. И в этом наше пока еще неосознанное состояние. А русский, точнее, украинский русский язык - это часть культурного разнообразия нашей страны", - заявила Мендель в эфире государственного телеканала "Дом" вечером в воскресенье.

Она подчеркнула, что русский язык не принадлежит исключительно РоSSии, точно так же, как английский не принадлежит только Англии.

"Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах - и в Австралии, и в США , и в Индии. Но Британия не считает английский язык только своим. Так и РоSSия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - сказала Мендель.

Проевропейская оппозиция уже успела раскритиковать заявление пресс-секретаря президента.

"Украинский русский - это о русской Украине", - заявил народный депутат Владимир Вятрович из "Европейской солидарности".

Его коллега по фракции Владимир Арьев добавил, что своими инициативами Мендель и Аваков "становятся соратниками Путина, поскольку их слова - поддержка русского мира".

Напомним, что несколько дней назад министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что русский язык не принадлежит РоSSии и призвал развивать ее украинский вариант.

Он также сказал, что украинцы не должны отказываться от произведений Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и "сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей".

После этого министр культуры Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь, несмотря на использование русского языка в своем творчестве, является украинским, а не русским писателем.