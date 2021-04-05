Тимошенко назвала три условия для создания коалиции со "Слугой народа"

Политик считает, что быть в оппозиции неэффективно.

Тимошенко назвала три условия для создания коалиции со "Слугой народа"
Фото: facebook/Батьківщина

Национальное возрождение страны, сворачивание всех неэффективных реформ и создание мощной правительственной команды - только при таких обстоятельствах команда «Батькивщины» готова объединяться со «Слугами народа». Так глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ответила на вопрос журналиста о возможной коалиции во время пресс-конференции по результатам рабочей поездки в Днепропетровскую область.

«Существует два варианта политического поведения в этой сложной ситуации - пойти в радикальную оппозицию и крушить власть, но от этого легче людям не станет. Или убедить президента и его команду в том, что сейчас время для полного всеобъемлющего единства», - сообщила Юлия Тимошенко.

По ее словам, «Батькивщина» не примет предложение о создании коалиции «на любых условиях ради должностей». Только при выполнении трех фундаментальных условий ее команда готова встать рядом с властной и вместе вытаскивать страну из тяжелого состояния.

«Курс страны должен быть изменен диаметрально - с внешнего управления на построение сильного национального государства. Украина должна вернуть себе субъектность и встать на путь возрождения, а все ресурсы должны направляться на службу людям. Правительство должно создаваться на надпартийной основе, надо собирать сильнейших и наиболее профессиональных людей государства, чтобы сделать исполнительную власть сверхсильной. А так называемые реформы, как то образовательная, здравоохранения, по земельным отношениям, которые внедрялись все последние годы по заказу извне, надо остановить. Мы должны делать не так, как нам советуют, а так, как делают успешные государства», - убеждена лидер «Батькивщины».

Она настаивает, что в ситуации, когда страна в состоянии войны, пандемии, падения экономики, надо формировать сильнейший Кабмин. Собрать его из профи высочайшего уровня, из профессиональных волкодавов и создать возможности для реализации стратегии спасения.

«Мы на каждое направление жизни страны даем лаконичные, четкие и очень действенные предложения. Если их воплощать в жизнь, то получим результат не через три года, а уже сейчас», - заявила Тимошенко.

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