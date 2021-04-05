Зеленский объяснил необходимость визита в Катар

Украина рассматривает это государство как одного из ключевых партнеров в регионе Залива.

Президент Владимир Зеленский заявил, что его визит в Катар должен стать импульсом для развития двусторонних отношений с государством, которое Украина считает одним из ключевых партнеров в регионе Персидского залива и арабском мире в целом.

Об этом он сказал в интервью катарским СМИ , украинский перевод которого обнародован на сайте президента Украины.

"Главной целью моего визита являются переговоры с руководством Государства Катар, в частности, с Эмиром Катара Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и Премьер-министром, министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой Аль Тани. Я считаю, что поддержка высокой динамики политического диалога на высшем уровне между нашими странами является важной составляющей дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства. Высоко ценю усилия Катара, который буквально на глазах обеспечил себе достойное место среди наиболее развитых государств мира", - заявил Зеленский.

Он сказал, что Украина хочет увеличить объем экономического сотрудничества с Катаром и расширить взаимодействие в других сферах, представляющих взаимный интерес.

В частности, Украина рассчитывает на катарские инвестиции.

"Хороший пример таких возможностей - концессия катарской компанией QTerminals украинского порта Ольвия. Приятно, что такие крупные бизнес-игроки выходят на украинский рынок", - сказал Зеленский.

Напомним, что начиная с 2020 года Зеленский совершил уже два визита в страны Аравийского полуострова. В январе 2020 года был Оман, в феврале 2021 - ОАЭ .

В 2020 году Зеленский отменил визовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии.